У мінісукні з паєтками і в леопардових туфлях: Мел Бі зі Spice Girls в ефектному образі сходила на вечірнє шоу

48-річна ексучасниця легендарного гурту Spice Girls продемонструвала ефектний лук під час інтерв'ю Джиммі Фелону.

Співачка Мел Бі завітала на "Вечірнє шоу" з Джиммі Фелоном у Нью-Йорку. Для знімань вона обрала гламурний аутфіт.

Артистка одягла блакитну мінісукню з паєтками, вирізом на спині і довгими рукавами, яка чудово облягала її фігуру та підкреслила ноги.

Мел Бі / Фото: Getty Images

Оскільки останнім часом Мелані Браун полюбила "хижий" принт, вона доповнила вбрання леопардовими туфлями на шпильках.

Мел Бі / Фото: Getty Images

Зірка заплела волосся у довгу кіску, зробила макіяж із фіолетовими тінями на повіках та довгий молочний манікюр. У вухах у неї були лаконічні сережки.

Нагадаємо, на виставу Цирка дю Солей "Cirque du Soleil: Luzia" у Королівському Альберт-Холі в Лондоні Мел Бі одягла скромний чорний комбінезон.

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