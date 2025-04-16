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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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55
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1 хв

У мінісукні з паєтками і пікантним декольте: баскетболістка у кокетливому луку з’явилася на червоній доріжці

23-річна Гейлі ван Літ у грайливому образі від бренду Coach прийшла на захід.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Гейлі ван Літ

Гейлі ван Літ / © Getty Images

Американська баскетболістка Гейлі ван Літ відвідала драфт WNBA 2025, який відбувся в The Shed у Нью-Йорку.

На червоній доріжці білявка продемонструвала кокетливий аутфіт. На ній була чорна коротка сукня від бренду Coach, який нещодавно оголосив про багаторічну співпрацю з Національною жіночою баскетбольною асоціацією.

Гейлі ван Літ / © Getty Images

Гейлі ван Літ / © Getty Images

Вбрання було розшите паєтками, мало прозорі рукави, прикрашені чорним бісером, а також пікантне декольте.

Аутфіт Гейлі доповнила чорними босоніжками на високих платформах і підборах і стьобаним чорним клатчем із золотим логотипом Coach.

Ван Літ зробила укладання на один бік із локонами, доповнивши його золотою брошкою з камінням, макіяж із чорними стрілками і глянцевим блиском на губах та молочний манікюр. Лаконічні діамантові сережки завершили образ спортсменки.

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