У мінісукні з паєтками і пікантним декольте: баскетболістка у кокетливому луку з’явилася на червоній доріжці

Гейлі ван Літ / © Getty Images

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Американська баскетболістка Гейлі ван Літ відвідала драфт WNBA 2025, який відбувся в The Shed у Нью-Йорку.

На червоній доріжці білявка продемонструвала кокетливий аутфіт. На ній була чорна коротка сукня від бренду Coach, який нещодавно оголосив про багаторічну співпрацю з Національною жіночою баскетбольною асоціацією.

Гейлі ван Літ / © Getty Images

Вбрання було розшите паєтками, мало прозорі рукави, прикрашені чорним бісером, а також пікантне декольте.

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Аутфіт Гейлі доповнила чорними босоніжками на високих платформах і підборах і стьобаним чорним клатчем із золотим логотипом Coach.

Ван Літ зробила укладання на один бік із локонами, доповнивши його золотою брошкою з камінням, макіяж із чорними стрілками і глянцевим блиском на губах та молочний манікюр. Лаконічні діамантові сережки завершили образ спортсменки.