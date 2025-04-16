- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 55
- Час на прочитання
- 1 хв
У мінісукні з паєтками і пікантним декольте: баскетболістка у кокетливому луку з’явилася на червоній доріжці
23-річна Гейлі ван Літ у грайливому образі від бренду Coach прийшла на захід.
Американська баскетболістка Гейлі ван Літ відвідала драфт WNBA 2025, який відбувся в The Shed у Нью-Йорку.
На червоній доріжці білявка продемонструвала кокетливий аутфіт. На ній була чорна коротка сукня від бренду Coach, який нещодавно оголосив про багаторічну співпрацю з Національною жіночою баскетбольною асоціацією.
Вбрання було розшите паєтками, мало прозорі рукави, прикрашені чорним бісером, а також пікантне декольте.
Аутфіт Гейлі доповнила чорними босоніжками на високих платформах і підборах і стьобаним чорним клатчем із золотим логотипом Coach.
Ван Літ зробила укладання на один бік із локонами, доповнивши його золотою брошкою з камінням, макіяж із чорними стрілками і глянцевим блиском на губах та молочний манікюр. Лаконічні діамантові сережки завершили образ спортсменки.