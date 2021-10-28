У мінісукні з паєток: Надя Дорофєєва сексуально позувала у фотосесії

Співачка знялася для українського журналу.
Надя Дорофєєва знялася для листопадового номера українського глянцю Vogue. В Instagram вона опублікувала чорно-біле відео зі знімання.
Перед об'єктивом фотографа Andrew Grey співачка постала в ефектній мінісукні з великих паєток. Надя спокусливо піднімала трішки сукню, залишаючи місце для фантазій.
Свій аутфіт зірка доповнила укладанням, яке майоріло на штучному вітрі, та гарним макіяжем. Високо на руці у неї був одягнений годинник.
Показала Дорофєєва також фото. На ньому красуня позує босоніж, лежачи на підлозі. На ній – чорна коротка сукня на тонких бретельках та із сексуальним декольте. На руці у неї браслет, на нозі – прикраса, а на шиї – намисто. На світлині Надя широко сміється.
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