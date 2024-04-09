У мінісукні з пікантним декольте і перлинних сережках: співачка Анітта на фешнівенті у Мілані

Латиноамериканська артистка Анітта відвідала вечірку у Мілані з нагоди 40-річчя Модного дому Dolce & Gabbana і запуску виставки робіт засновників бренду – модельєрів Доменіко Дольче та Стефано Габбана, під назвою "Від серця до рук: Dolce & Gabbana".

На івенті вона постала у білій короткій сукні на бретельках, з пікантним декольте і чорним широким поясом із бантиком. На зірці також був чорний бюстгальтер, чорні капронові колготи і слінгбеки на шпильках. У руці Анітта тримала невелику чорну сумочку, інкрустовану стразами.

Анітта / Фото: Getty Images

Співачка зібрала волосся у низький пучок, випустивши одне пасмо на щоку, зробила макіяж смокі-айс, прикрасила вуха перлинними сережками, шию – широким чорним чокером із хрестом із камінням, а руку – дорогоцінною каблучкою у вигляді квітки. Манікюр кольору металік завершив лук красуні.

Нагадаємо, Анітта на премію Univision Premio Lo Nuestro у Маямі одягла ефектний чорний ансамбль від бренду Mugler із колекції весна-літо 2024.

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