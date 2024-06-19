У мінісукні з пікантним декольте і вирізами: зірка соцмереж у сексуальному луку з'явилася на музичному вечорі

Американська зірка соцмереж Алікс Ерл відвідала музичний вечір Spotify, на якому виступило багато зірок.

Білявка обрала для своєї появи маленьку чорну обтислу сукню з пікантним декольте і вирізами на талії і стегні, прикрашеними рюшами. Вбрання чудово підкреслило стрункі ноги дівчини. Аутфіт Ерл доповнила чорними мюлями.

Алікс Ерл / Фото: Getty Images

Волосся вона розпустила і зачесала назад, а також зробила макіяж із глянцевим блиском на губах. У вухах у неї були елегантні сережки, на шиї – підвіска на делікатному ланцюжку, а на руці – золотий годинник.

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