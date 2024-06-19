У мінісукні з пікантним декольте і вирізами: зірка соцмереж у сексуальному луку з'явилася на музичному вечорі

Алікс Ерл обрала для свого виходу маленьке чорне вбрання.
Американська зірка соцмереж Алікс Ерл відвідала музичний вечір Spotify, на якому виступило багато зірок.
Білявка обрала для своєї появи маленьку чорну обтислу сукню з пікантним декольте і вирізами на талії і стегні, прикрашеними рюшами. Вбрання чудово підкреслило стрункі ноги дівчини. Аутфіт Ерл доповнила чорними мюлями.
Волосся вона розпустила і зачесала назад, а також зробила макіяж із глянцевим блиском на губах. У вухах у неї були елегантні сережки, на шиї – підвіска на делікатному ланцюжку, а на руці – золотий годинник.
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