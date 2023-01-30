У мінісукні з пікантним декольте: переможниця "Холостяка-12" продемонструвала спокусливий образ

Катя Лозовицька позувала перед об'єктивом фотокамери в ефектному вечірньому вбранні.

Переможниця романтичного проєкту "Холостяк-12" – модель Катерина Лозовицька – опублікувала в Instagram знімок із гарної фотосесії.

На ньому дівчина постала у чорній оксамитовій мінісукні від українського бренду Fadi з пікантним декольте та оголеними плечами. Вбрання чудово сиділо на сексуальній фігурі Каті і підкреслило її стрункі ноги.

Катерина Лозовицька/Instagram

Аутфіт Лозовицька доповнила чорними рукавичками і чорними босоніжками на шпильках.

Шию вона прикрасила намистом, яке спокусливо спадало між груди. Елегантна зачіска і ніжний макіяж завершили ефектний вечірній лук Катерини.

Нагадаємо, раніше Катерина Лозовицька показала, який маж вигляд без макіяжу.

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