У мінісукні з пікантним декольте: Тіна Кароль продемонструвала сексуальний образ

Артистка мала тендітний і спокусливий вигляд у маленькому чорному вбранні.

На фансторінці Тіни Кароль в Instagram опублікували фото її нового сексуального образу.

Співачка позувала на кріслі у чорній мінісукні на тонких бретельках і з пікантним декольте. Лук вона доповнила чорними босоніжками зі шнурівками навколо щиколоток.

Тіна Кароль / Фото: Instagram фан-гурту Тіни Кароль

У співачки було акуратне укладання, ніжний макіяж і білий манікюр.

Нагадаємо, Тіна Кароль похизувалася ефектним аутфітом у чорній мереживній корсетній мінісукні без бретельок від українського бренду STATNAIA, яка ідеально підкреслила її струнку і звабливу фігуру.

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