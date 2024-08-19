У мінісукні з пікантним декольте: Тіна Кароль продемонструвала сексуальний образ

Артистка мала тендітний і спокусливий вигляд у маленькому чорному вбранні.
На фансторінці Тіни Кароль в Instagram опублікували фото її нового сексуального образу.
Співачка позувала на кріслі у чорній мінісукні на тонких бретельках і з пікантним декольте. Лук вона доповнила чорними босоніжками зі шнурівками навколо щиколоток.
У співачки було акуратне укладання, ніжний макіяж і білий манікюр.
Нагадаємо, Тіна Кароль похизувалася ефектним аутфітом у чорній мереживній корсетній мінісукні без бретельок від українського бренду STATNAIA, яка ідеально підкреслила її струнку і звабливу фігуру.
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