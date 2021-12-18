У мінісукні з пір'я: розкішна Ірина Федишин привітала всіх з прийдешнім Новим роком

У мінісукні з пір'я: розкішна Ірина Федишин привітала всіх з прийдешнім Новим роком

Продовжуємо публікувати серію новорічних відеопривітань від зірок.

Ірина Федишин разом зі своїми танцівниками записала для читачів ТСН.ua відеопривітання з Новим роком.

Співачка побажала всім здоров'я, щастя, успіху та здійснення мрій.

"Друзі, вітаю вас з Новим роком! Нехай цей Новий рік буде щасливим, успішним. Будьте здоровими і коханими. Нехай здійснюються всі ваші мрії, всі ваші бажання. З любов'ю ваша Ірина Федишин", - побажала з усмішкою артистка.

Ірина Федишин привітала читачів ТСН.ua з прийдешнім Новим роком

На відео Федишин постала у розкішному образі. На ній була біла коротка сукня з пір'я з оголеними плечима. Талію зірка підкреслила дзеркальним поясом. Сукню вона поєднала з білими туфлями на високих шпильках.

Ірина Федишин / Аліна Онопа, ТСН.ua

Свій аутфт Ірина доповнила елегантною зачіскою з кучерями та вечірнім макіяжем з акцентом на червоній помаді. Вуха вона прикрасила довгими сережками з камінням.

Ірина Федишин / Аліна Онопа, ТСН.ua

Танцівники артистки були одягнені в екстравагантні костюми із срібним та золотистим дзеркальним покриттям. Такі самі у них були капелюхи та маски на обличчях.

Ірина Федишин / Аліна Онопа, ТСН.ua

Нагадаємо, новорічне відеовітання записали також Олександр Пономарьов , Сергій Бабкін і Санта Дімопулос.

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