У мінісукні з пір'ям: красива Ромі Стридж на Тижні моди в Парижі

Модель прилетіла до Франції, де зараз відбувається масштабна фешн-подія.
Як і багато інших манекенниць, 28-річна нідерландська модель і колишній "янгол" Victoria's Secret Ромі Стридж не змогла пропустити таку подію. У межах Тижня моди вона відвідувала покази як гість.
Для появи Ромі вирішила одягнути образ total black, що складався з чорної мінісукні з пір'ям на подолі, шкіряних рукавичок і чорних колготок. Образ доповнювали лише золоті браслети, які модель надягла просто поверх рукавичок, та сережки.
Ромі не розповіла, на якому показі вона була, але, можливо, це була презентація колекції ready-to-wear осінь-зима 2024-2025 Valentino. Адже креативний директор марки П'єрпаоло Піччолі представив готичну колекцію, яка повністю складалася з вбрання чорного кольору.
Зазначимо, до Парижа прилетіла й модель plus-size Ешлі Грем, яка вже встигла влаштувати імпровізовану фотосесію на балконі у куртці на голе тіло.
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