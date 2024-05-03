У мінісукні з пір'ям на манжетах: Нікі Гілтон сяяла в чарівному вбранні на заході

Її вбрання було виконане у найтрендовішому кольорі літа 2024 року.

Молодша сестра Періс Гілтон — Нікі — обрала чарівну блакитну мінісукню з букле, розшиту лелітками. Вбрання було від бренду Self-Portrait, з яким вона співпрацює. Також сукня мала квадратне декольте, вишите стразами, гламурні ґудзики у вигляді квітів і об'ємне пір'я на манжетах.

Нікі Гілтон / Фото: Associated Press

Доповнила світська левиця вбрання блакитними туфлями на підборах та сумкою від Chanel із твіду.

На обличчі Нікі зробила розкішний макіяж з рум'янами, блискучими тінями та чорними стрілками, а також уклала волосся у романтичну зачіску. Такі маленькі деталі зробили образ більш святковим та гламурним.

Нікі Гілтон / Фото: Associated Press

Це вбрання вона обрала для заходу Variety 2024 Power of Women: New York, який відбувся у Смітсонівському музеї дизайну Купер-Г'юїт у Нью-Йорку.

Нікі Гілтон / Фото: Associated Press

А оскільки на манжетах сукні було пір'я, то це нагадало нам лук Ешлі Робертс — співачки та радіоведучої. Якось Ешлі вийшла на публіку в кофті з пухом на манжетах, яку створила молода лондонська дизайнерка Медді Селлерс.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

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