У мінісукні з пір'ям: супермодель Адріана Ліма на прем'єрі фільму "Спенсер"

Захід відбувався у Лос-Анджелесі.

Бразильська супермодель та колишній "янгол" білизняного бренду Victoria's Secret Адріана Ліма побувала на черговій прем'єрі фільму. Цього разу знаменитість відвідала одну з найочікуваніших прем'єр року – художній фільм чилійського режисера Пабло Ларраїна про принцесу Діану "Спенсер".

Адріана Ліма / Associated Press

На червоній доріжці Андріана позувала в чорній мінісукні з пір'ям на спідниці та атласним верхом. Бретельок у вбрання не було, але талію прикрашав великий бант. Образ модель доповнила високими шкіряними рукавичками, босоніжками зі стразами та ефектним макіяжем з червоною помадою на губах і великими діамантовими сережками у вухах.

Адріана Ліма / Associated Press

У художньому фільмі про принцесу Діану, головну роль відіграє акторка Крістен Стюарт. Дія у картині відбуватиметься протягом трьох днів – на Різдво на початку 1990-х років, у королівському маєтку Сандрінгем у Норфолку. Саме в цей період Діана вирішує розлучитися з чоловіком, принцом Чарльзом. Вперше фільм було показано на Венеційському кінофестивалі у вересні.

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