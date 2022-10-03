У мінісукні з пір'ям: Єва Лонгорія взяла участь у модному шоу та вийшла на подіум

Акторка Єва Лонгорія прилетіла до Парижа, щоб відвідати Тиждень моди, де дизайнери представили свої колекції прет-а-порте весна-літо 2023. Кілька днів тому знаменитість була помічена фотографами серед гостей кількох показів, а 2 вересня і сама вийшла на подіум.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Єва взяла участь у показі L'Oreal, де також дефілювали інші зіркові красуні, які були різного віку та статури. Таким чином, косметичний бренд вирішив привернути увагу до своїх продуктів для волосся та косметики.

На подіум Лонгорія вийшла в ніжно-рожевому мінісукні з пір'ям. Вбрання також мало довгі рукави і було розшите стразами. Доповнили образ босоніжки, розкішне укладання та макіяж.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

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