У мінісукні з пишним декольте: ефектна Джорджина Родрігес на Паризькому тижні моди

30-річна модель та інфлуенсерка, а також кохана Кріштіану Роналду – Джорджина Родрігес – прилетіла до Франції, де зараз проходить Паризький тиждень моди, який зібрав на своїх показах усіх селебріті. Звичайно, дівчина нізащо не пропустила б можливості відвідати цей фешнзахід і продемонструвати свої вбрання.

Так, Джорджина прийшла на показ Vetements. Вона одягла коротку оксамитову сукню з оголеними плечима від цього бренду, яка ефектно підкреслила її пишне декольте. Свій образ дівчина доповнила комплектом розкішних прикрас від Messika та укладанням з "мокрим" ефектом.

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Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес з'явилася на кінофестивалі у Венеції. Вона вийшла на червону доріжку в білій сукні без бретельок, що ідеально підкреслювала її фігуру, і з невеликим шлейфом. Свій образ дівчина доповнила квітковим кол'є на шиї, сережками з діамантами, квітковим кільцем та французьким манікюром.

Джорджина Родрігес / Фото: Associated Press

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