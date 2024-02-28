У мінісукні з пишним декольте: Сідні Свіні у кокетливому луку прийшла на шоу

Сідні Свіні стала гостею "Вечірнього шоу з Джиммі Фелоном". Вона розповіла, що після касового успіху романтичної комедії "Люблю тебе ненавидіти", у якій зіграла головну роль, ймовірно буде продовження фільму.

У студії вона з'явилася у кокетливому образі. На ній була коротка біла сукня від бренду Balmain без бретельок і з відвертим декольте з чорною облямівкою, яке ідеально підкреслило її пишні і сексуальні груди.

Сідні Свіні / Фото: Getty Images

Аутфіт красуня доповнила чорними капроновими колготами і чорними туфлями на шпильках. Сідні зібрала волосся в елегантний пучок ззаду і зробила макіяж із акцентом на бордовій помаді. Вишукані сережки і каблучки з камінням завершили лук Свіні.

Нагадаємо, Сідні Свіні відвідала церемонію нагородження премії People's Choice Awards у Санта-Моніці у вечірній червоній сукні максі від бренду Mônot з американською проймою, відвертим декольте і розрізом.

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