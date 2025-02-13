У мінісукні з плісованою накидкою: Аня Тейлор-Джой у чарівному образі з'явилася на публіці

Презентація, на якій сяяла перед камерами зірка, відбулася у Лос-Анджелесі.

Акторка Аня Тейлор-Джой продемонструвала романтичне та незвичайне вбрання на заході присвяченому фантастичному фільму "Ущелина", в якій вона зіграла головну роль.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

На 28-річній акторці була коротка сукня-бюстьє білого кольору від Jeremy Scott, яка гарно підкреслювала на її фігурі. Це однотонне вбрання прикрашала незвичайна накидка з ніжної плісованої тканини, яка гарно майоріла.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Аня демонструвала цю накидку всіляко позуючи перед фотографами.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Свій образ акторка доповнила білими босоніжками від Jimmy Choo – відомим брендом, який також обожнювала принцеса Діана.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Волосся Аня уклала в елегантний пучок, на обличчі зробила ніжний макіяж, а ось блиску та гламуру в луку додали діамантові прикраси від бренду Tiffany & Co., з яким вона давно співпрацює і навіть знімалася у їхній рекламі.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

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