У мінісукні з квіткою і принтом "собачий зуб": Кріссі Тейген у кокетливому луку з'явилася на телешоу

39-річна модель обрала для своєї появи грайливе вбрання від Carolina Herrera.

Кріссі Тейген взяла участь у ранковому телешоу на каналі NBC у Нью-Йорку, де розповіла про свій новий подкаст "Самосвідомість".

Для своєї появи в ефірі вона обрала кокетливу чорно-білу сукню з принтом "собачий зуб" і баскою з весняної колекції прет-а-порте 2025 бренду Carolina Herrera. Вбрання не мало бретельок і було прикрашене на ліфі великою 3D-квіткою. Довжина міні чудово підкреслила її стрункі ноги.

Кріссі Тейген / Фото: Getty Images

Лук Кріссі доповнила білими босоніжками на шпильках і з зав'язками від Giuseppe Zanotti. У неї було гарне укладання з локонами і макіяж із акцентом на очах.

Нагадаємо, Кріссі Тейген на премії "Греммі" сяяла у чорній "голій" сукні-сітці Christian Siriano з колекції весна-літо 2025, яку одягла без білизни.

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