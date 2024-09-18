У мінісукні з прозорим верхом: Лілі Коллінз блиснула бюстгальтером біля музею

35-річна акторка і зірка серіалу "Емілі в Парижі" в образі total black відвідала музей.
Лілі Коллінз потрапила під приціл папараці біля музею Пейлі у Нью-Йорку.
Акторка мала пікантний вигляд у кокетливій чорній мінісукні з прозорим верхом і довгими рукавами. У цьому вбранні Лілі блиснула чорним бюстгальтером і похизувалася стрункими ногами.
Аутфіт красуня доповнила чорними капроновими колготами і чорними гостроносими лакованими туфлями з ремінцями, прикрашеними камінням.
Коллінз зробила ідеально рівне укладання і макіяж із акцентом на очах. Із прикрас на ній була лише лаконічна каблучка.
Нагадаємо, Лілі Коллінз на ранкове телевізійне шоу Good Morning America одягла вбрання з крокодилячої шкіри кольору марсала від бренду Nina Ricci.
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