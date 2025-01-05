У мінісукні з прозорою накидкою: Дженніфер Лопес сходила на церемонію

Дженніфер Лопес виступила на церемонії вручення премії Variety "10 режисерів, за якими варто стежити" на Міжнародному кінофестивалі у Палм-Спрінгс.

55-річна акторка з'явилася на заході у мініатюрній бузковій сукні з прозорою накидкою зверху, у вухах у неї виблискували великі сережки з діамантами, волосся зібрала частково у хвіст і зробила виразний макіяж.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

У Палм-Спрінгс Джей Ло приїхала з Аспени, на гірськолижному курорті в Колорадо співачка провела більше тижня зі своєю родиною. Там її часто фотографували папараці, коли зірка насолоджувалася прогулянками, шопінгом та загалом добре проводила час на відпочинку.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес з дочкою Еммою на курорті в Аспені / Фото: Getty Images

Читайте також:

Розкішні образи Дженніфер Лопес (22 фото)