У мінісукні з прозорою спідницею: Розі Гантінгтон-Вайтлі на презентації косметичного бренду в Лондоні

У лондонському Ковент-Гарден 35-річна модель з'явилася в чорному блейзері, який вона одягла поверх чорної мінісукні з прозорою спідницею та взула туфлі на підборах від Prada за 1007 доларів.

У Розі був гарний макіяж очей, і вона акцентувала увагу на пухких губах нюдовою матовою помадою. Також у неї був світло-рожевий манікюр і на пальці виблискувала золота каблучка цікавого дизайну.

Відомо, що Розі Гантінгтон-Вайтлі два роки займалася розробкою однойменної лінії засобів для догляду за шкірою та декоративної косметики Rose Inc.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

Торік, 28 серпня, модель презентувала свій косметичний бренд Rose Inc у Westfield Century City у Лос-Анджелесі, а невдовзі й у Лондоні. Тоді на відкритті вона сяяла у білому вбранні та з величезним вагітним животом.

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