У мінісукні з розкльошеними рукавами: Нікі Гілтон сяяла на світській церемонії

39-річна світська левиця, підприємниця та молодша сестра скандальної Періс Гілтон — Нікі — з'явилася на публіці. Знаменитість відвідала вручення щорічної премії з благодійності Golden Heart Awards 2023, співзасновником якої є дизайнер Майкл Корс

На захід Гілтон прийшла в чорній мінісукні розшиті лелітками і з розкльошеними довгими рукавами. Образ вона доповнила лаконічними лаковими туфлями-човниками на підборах, макіяжем та діамантовими сережками.

Волосся Нікі уклала в легкі локони і зібрала ззаду шпилькою. Також з аксесуарів вона мала велику каблучку на руці.

Нікі Гілтон / Фото: Associated Press

Головну нагороду цієї церемонії за "роботу в ім'я боротьби зі СНІДом, раком, нестачею продовольства, голодом та відсутністю інклюзивності" здобула акторка Скарлетт Йоганссон. Також на церемонію відвідали зірка серіалу "Емілі в Парижі" Ешлі Пак і продовження "Сексу і міста" — серіалу "І просто так" — Ніколь Арі Паркер.

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