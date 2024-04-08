У мінісукні з розрізом до стегна і ботфортах: Кончіта Вурст продемонструвала волохаті ноги на вечірці "Євробачення"

Австрійська співачка і драг-квін в ефектному образі total black з'явилася на сцені івенту в Лондоні.

У Лондоні відбулася Eurovision Party 2024, на якій виступила Кончіта Вурст. Артистка з'явилася на сцені в ефектному аутфіті.

На ній була асиметрична чорна мінісукня з розрізом до стегна і високі ботфорти на шнурівці і високих шпильках. У такому луку Кончіта продемонструвала волохаті ноги.

Кончіта Вурст / Фото: Getty Images

Талію Вурст підкреслила чорним поясом зі срібним ланцюжком і кільцем.

У зірки було розпущене волосся, а її обличчя покривала густа борода. А ще Кончіта зробила насичений макіяж смокі-айс із довгими нарощеними віями.

Нагадаємо, Кончіта Вурст побувала на концерті All Hands on Deck у Берліні в атласній сукні з глибоким вирізом і високим розрізом до стегна.

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