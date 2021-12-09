У мінісукні з розрізом: струнка Дженна Д'юенн підкреслила фігуру вбранням

Зірка прийшла на гала-концерт.

Учора, 8 грудня, у Лос-Анджелесі видання The Hollywood Reporter організувало щорічний захід, щоб підбити підсумки року, що минає, — Women In Entertainment. Серед гостей було багато відомих та впливових жінок, деякі з них були відзначені нагородами.

На захід у Fairmont Century Plaza прийшла і Дженна Д'юенн– американська акторка, танцівниц та кінопродюсерка. 41-річна зірка обрала для світського виходу білу асиметричну мінісукню з глибоким вирізом на плечі, декорованим чорним мереживом, та невеликим вирізом на стегні. Свій образ Дженна доповнила витонченими шкіряними босоніжками на підборах.

Дженна Д'юенн / Getty Images

Нагадаємо, у лютому 2020 року Д'юенн народила свою другу дитину і, як бачимо, вже встигла повернути свою дородову форму.

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