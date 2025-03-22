У мінісукні з рюшами: 55-річна Гвен Стефані підкреслила ноги вбранням

Виконавиця таких відомих хітів як Just a Girl та Don't Speak любить виділятися.

Співачка Гвен Стефані просто не змінюється, адже у свої 55 років вона має розкішний вигляд. 19 березня вона разом із чоловіком Блейком Шелтоном відвідала захід Opry 100: A Live Celebration та позувала фотографам.

Гвен того дня вирішила одягнути коротку сукню чорного кольору. Це було абсолютно прозоре вбрання від Ow Collection з рюшами та довгими рукавами. Носила сукню вона у поєднанні з чорним бюстгальтером та високими трусами-шортами.

Блейк Шелтон та Гвен Стефані / Фото: Associated Press

Також на Стефані були сітчасті колготки та чорні ковбойські чоботи. Волосся вона розпустила і зробила свій улюблений макіяж із яскравою червоною помадою. Блейк Шелтон поєднав джинси, піджак та жилетку. Також на артистові була сорочка та краватка.

Нагадаємо, що Гвен та Блейк разом від 2015 року. У липні 2021 року пара одружилася з ранчо Шелтона.

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