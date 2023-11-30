У мінісукні з рюшами: Дженніфер Гарнер позувала фотографам у яскравому вбранні

Відома акторка була у піднесеному настрої і мило усміхалася фотографам та шанувальникам.
Дженніфер Гарнер відвідала прем'єру фільму Netflix "Родинний обмін", яка відбулася у Лос-Анджелесі. У цій сімейній комедії акторка зіграла одну з головних ролей разом із Едом Гелмсом.
На червону доріжку 51-річна Гарнер вийшла в кораловій мінісукні без рукавів, у якої на поділі було дві широкі рюші, що надають їй романтичності. Також поділ сукні був трохи асиметричним та мав невеликий розріз.
Доповнила сукню Дженніфер золотистими босоніжками на підборах, червоним манікюром та великими сережками з камінням. Волосся вона уклала на один бік і зробила легкий макіяж.
За сюжетом фільму за кілька днів до Різдва через рідкісну подію космічного масштабу батьки однієї родини помінялися тілами з їхніми дітьми-підлітками і після цього в їхньому домі настає хаос.
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