У мінісукні з рюшами і бантом: папараці сфотографували Камілу Кабельйо у грайливому аутфіті у Парижі

Каміла Кабельйо потрапила до об'єктивів папараці, коли виходила з готелю Bulgari у Римі.

Дівчина з'явилася там у грайливому луку. На ній була обтисла мінісукня з коміром-стійкою з бантом, рюшами на плечах і великим вирізом, у якій мала стрункий вигляд.

Каміла Кабельйо / Фото: Getty Images

Образ Каміла доповнила чорними капроновими колготами і чорними атласними туфлями. У неї було укладання з прикореневим об'ємом і макіяж із пишними віями.

Нагадаємо, Каміла Кабельйо на показ колекції прет-а-порте осінь 2025 бренду Chanel у Парижі постала у твідовому картатому костюмі, жакет якого вона одягла на голе тіло.

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