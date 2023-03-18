У мінісукні з рюшами і пікантним декольте: учасниця "Холостяка-11" у романтичному образі сфотографувалася у Дубаї

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Джессіка Чегі опублікувала в Instagram гарний знімок на тлі заходу сонця, зроблений біля водойми у Дубаї.

Красуня позувала у романтичному аутфіті. На ній була молочна коротка сукня з квітковим принтом, рюшами, пишними рукавами і відкритою лінією плечей. Вбрання також мало пікантне декольте. А довжина міні чудово підкреслила стрункі ноги Чегі.

Джессіка Чегі / Фото: Instagram Джессіки Чегі

Свій лук Джес доповнила ніжним макіяжем, розпущеним волоссям, підвіскою на ланцюжку і золотими браслетами на руках. На плечі у неї висіла біла сумочка на ланцюжку.

Нагадаємо, переможниця проєкту "Холостяк-11" Анна Богдан позувала у фотосесії топлес.

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