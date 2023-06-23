У мінісукні з сексуальним декольте: учасниця "Холостяка-12" у спокусливому образі сходила до ресторану

Учасниця шоу "Холостяк-12" – Марина Голд показала в Instagram новий спокусливий аутфіт, у якому вона сходила до ресторану з красивою панорамою на місто.

Марина Голд/Instagram Марини Голд

Марина одягла білу трикотажну мінісукню з відвертим декольте, короткими рукавами і золотистими ґудзиками. Вбрання чудово підкреслило її сексуальну фігуру і пишний бюст.

Марина Голд/Instagram Марини Голд

Марина Голд/Instagram Марини Голд

Образ Голд доповнила прозорими босоніжками, білим жакетом, який накинула на плечі, і білою сумочкою з логотипом Louis Vuitton.

Марина Голд/Instagram Марини Голд

Нагадаємо, Марина Голд знялася у фотосесії у стилі вестерн. Вона позувала біля дороги у чорному бікіні з білою облямівкою, косусі і капелюсі.

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