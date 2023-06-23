Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У мінісукні з сексуальним декольте: учасниця "Холостяка-12" у спокусливому образі сходила до ресторану

У мінісукні з сексуальним декольте: учасниця "Холостяка-12" у спокусливому образі сходила до ресторану

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1001
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У мінісукні з сексуальним декольте: учасниця "Холостяка-12" у спокусливому образі сходила до ресторану

Марина Голд/Instagram Марини Голд

Марина Голд вбранням підкреслила сексуальні форми.

Учасниця шоу "Холостяк-12" – Марина Голд показала в Instagram новий спокусливий аутфіт, у якому вона сходила до ресторану з красивою панорамою на місто.

Марина Голд/Instagram Марини Голд / ©
Марина Голд/Instagram Марини Голд

Марина одягла білу трикотажну мінісукню з відвертим декольте, короткими рукавами і золотистими ґудзиками. Вбрання чудово підкреслило її сексуальну фігуру і пишний бюст.

Марина Голд/Instagram Марини Голд / ©
Марина Голд/Instagram Марини Голд
Марина Голд/Instagram Марини Голд / ©
Марина Голд/Instagram Марини Голд

Образ Голд доповнила прозорими босоніжками, білим жакетом, який накинула на плечі, і білою сумочкою з логотипом Louis Vuitton.

Марина Голд/Instagram Марини Голд / ©
Марина Голд/Instagram Марини Голд

Нагадаємо, Марина Голд знялася у фотосесії у стилі вестерн. Вона позувала біля дороги у чорному бікіні з білою облямівкою, косусі і капелюсі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1001
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація