У мінісукні з торочкою: ефектна дівчина Роберта Паттінсона на заході Tiffany & Co.

Завдяки оригінальному декору, вбрання дівчини ефектно виблискувало від спалахів камер і світла софітів.

Британська модель, співачка та дівчина Роберта Паттінсона — 31-річна Сьюкі Вотергаус — відвідала вечірку у місті Сан-Паулу, що у Бразилії. Знаменитість була серед гостей фестивалю Tiffany & Co. Lock.

Сьюкі одягла ефектну сріблясту мінісукню з широкими плечима і дуже глибоке V-подібним декольте. Вбрання прикрашала гарна торочка з бісеру.

Вечірній образ знаменитість доповнила легкими локонами, босоніжками зі стразами, червоною помадою на губах та масивним золотим кольє на шиї, звичайно ж, від ювелірного бренду Tiffany & Co.

Сьюкі Вотергаус / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що також Вотергаус була серед гостей вечірки Vanity Fair Oscars Party, яка традиційно відбулася після церемонії вручення кінонагороди. Модель на заході продемонструвала розкішну блискучу сукню з величезною квіткою.

Сьюкі Вотергаус / Фото: Associated Press

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