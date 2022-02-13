У мінісукні з торочкою: ефектна супермодель Гайді Клум на фотоколлі у Каліфорнії

Вона завжди має чудовий вигляд, а для світських виходів віддає перевагу міні.
Німецька супермодель Гайді Клум та її чоловік Том Кауліц відвідали захід Homecoming Big Game Weekend за участю Джастіна Бібера та діджея Marshmello у Західному Голлівуді.
Для свого виходу Гайді обрала оригінальну чорну мінісукню від бренду Dundas із сріблястою торочкою, яка повторювала хитромудрий візерунок на вбранні. Сукню модель поєднала з високими чорними чоботями на підборах та невеликою сумкою. Шию зірки прикрашало кольє, а ось яскравою плямою образу став довгий червоний манікюр.
Том одягнув чорний образ зі штанами, футболкою та замшевою курткою на блискавці.
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