У мінісукні з торочкою і паєтками: зірка OnlyFans блиснула великими грудьми на вечірці у Сан-Паулу

Джессіка Алвес зустріла Новий рік у Бразилії.

До об'єктивів фотографів у Сан-Паулу потрапила бразильсько-британська телеведуча, учасниця реалітішоу Celebrity Big Brother і зірка OnlyFans, яка зробила понад 100 пластичних операцій, – Джессіка Алвес. Жінка прийшла на новорічну вечірку до нічного клубу у гламурному образі.

Для паті Джес обрала екстравагантну білу сукню, яка складалася з напівпрозорого топа, прикрашеного срібними паєтками, та асиметричної мініспідниці з торочкою з паєтками. У цьому вбранні білявка блиснула пишними грудьми.

Джесіка Алвес / Фото: Getty Images

Аутфіт знаменитість доповнила капроновими колготами і золотистими мюлями на стійких підборах.

Алвес розпустила волосся, зробила насичений вечірній макіяж із довгими накладними віями і рожевими рум'янами, а також довгий гострий манікюр червоного кольору. Вуха телеведуча прикрасила срібними довгими сережками, а руку – браслетом.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Алвес показала своє оголене фото, зроблене у ванній кімнаті.

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