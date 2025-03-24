У мінісукні з трояндою: акторка на червоній доріжці продемонструвала сліди від купальника

36-річна Карруче Тран хоча й одягла на івент гарну сукню, та вона її підвела.
Американська акторка афро-в'єтнамського походження Карруче Тран відвідала захід Clarins ICONS у Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі.
На червоній доріжці вона з'явилася в короткій чорній сукні без бретельок і з рожевою трояндою з тканини на спідниці. В цьому вбранні Карруче засвітила білі смужки від купальника, які просто неможливо не помітити. Напевно, жінка багато часу провела, засмагаючи на пляжі.
Аутфіт Тран доповнила чорними туфлями зі срібними гострими носками. Вона зробила акуратне укладання, макіяж з рожевими рум'янами, білий манікюр і намастила тіло блискітками. Свій лук красуня завершила діамантовими прикрасами.
Нагадаємо, Карруче Тран на події CELSIUS Cosmic Desert в Індіо постала в білій в'язаній мінісукні на бретельках і з глибоким вирізом, під якою не було бюстгальтера.
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