У мінісукні з трояндою: акторка на червоній доріжці продемонструвала сліди від купальника

36-річна Карруче Тран хоча й одягла на івент гарну сукню, та вона її підвела.

Американська акторка афро-в'єтнамського походження Карруче Тран відвідала захід Clarins ICONS у Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі.

На червоній доріжці вона з'явилася в короткій чорній сукні без бретельок і з рожевою трояндою з тканини на спідниці. В цьому вбранні Карруче засвітила білі смужки від купальника, які просто неможливо не помітити. Напевно, жінка багато часу провела, засмагаючи на пляжі.

Карруче Тран / Фото: Getty Images

Аутфіт Тран доповнила чорними туфлями зі срібними гострими носками. Вона зробила акуратне укладання, макіяж з рожевими рум'янами, білий манікюр і намастила тіло блискітками. Свій лук красуня завершила діамантовими прикрасами.

Нагадаємо, Карруче Тран на події CELSIUS Cosmic Desert в Індіо постала в білій в'язаній мінісукні на бретельках і з глибоким вирізом, під якою не було бюстгальтера.

Читайте також: