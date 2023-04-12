У мінісукні з величезною пряжкою: модель Гейлі Бібер під прицілом папараці в Нью-Йорку

Американську модель та дружину Джастіна Бібера помітили ввечері в Нью-Йорку в дуже ефектному образі — 26-річна зірка одягла чорну мінісукню без бретельок і з величезною гламурною пряжкою на грудях.

Вбрання Гейлі доповнила чорними туфлями-човниками на високих підборах, сумкою-хобо від бренду Prada та чорними капроновими колготками.

Також не обійшлося без трендів Y2K, адже Бібер зібрала волосся у гладку зачіску з проділом, як носили у двохтисячних, і одягла вузькі квадратні сонцезахисні окуляри. Під цей образ вона вирішила підібрати золоті аксесуари — сережки і годинник, також на безіменному пальці у Гейлі сяяла заручальна каблучка з діамантом.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Днем раніше модель вийшла на вулицю в зовсім іншому образі, але теж змусила звернути на себе увагу, оскільки поєднала трендову вітровку і широкі джинси-бегі.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

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