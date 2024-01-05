У мінісукні з великими квітами: Марго Роббі відвідала галаконцерт у Каліфорнії

Зірка продовжує з'являтися в образах, які нагадують стиль знаменитої ляльки.
Акторка Марго Роббі відвідала 35-й щорічний галаконцерт вручення нагород Міжнародного кінофестивалю у Палм-Спрінгс, який відбувся 4 січня.
Перед камерами Марго з'явилася у ніжно-рожевій мінісукні в горох і з фігурним декольте. Також у вбрання були довгі рукави, драпування на талії та спідниці, а також прикраси у вигляді двох великих троянд.
Автором цієї сукні є модельєр Олів'є Рустен – креативний директор бренду Balmain. Вбрання є частиною так званої вкраденої колекції весна-літо 2024, а все через те, що практично перед самим показом бренд пограбували і, за словами Рустена, вкрали понад 50 одиниць вбрань. У результаті дизайнер та його команда працювали день і ніч, щоб встигнути створити нові вбрання для показу.
Мінісукню Марго доповнила сатиновими мюлями на підборах, лаконічними макіяжем та манікюром, а також простим укладанням з легкими локонами.
На червоній доріжці Роббі з'явилася зі своїм чоловіком — кінопродюсером Томом Акерлі, який для заходу одягнув чорний костюм, білу сорочку та краватку-метелика.
Також на цьому заході були і колеги Марго з фільму "Барбі" — режисерка Грета Гервіг та акторка Америка Феррера. Гервіг на заході здобула нагороду режисерка року.
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