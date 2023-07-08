У мінісукні з відвертим декольте: британська телезірка похизувалася пишними грудьми

Глоя Феррі поповнила гардероб сексуальним вбранням.
Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram нові фото, на яких вона продемонструвала ефектний аутфіт.
Глоя позувала на кухні у світло-блакитній мінісукні з драпуванням і прозорими рукавами, прикрашеними стразами і камінням. Вбрання чудово облягало її струнку фігуру. Головним акцентом у її луку було відверте декольте, яке підкреслило її сексуальні пишні груди.
Образ Феррі доповнила білими босоніжками на підборах, акуратним укладанням та насиченим макіяжем із рожевою помадою і пишними віями.
Нагадаємо, раніше Глоя Феррі показала, як вона з подругами у купальниках відпочивала на пляжі.
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