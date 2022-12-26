У мінісукні з відвертим декольте: учасниця "Холостяка-12" продемонструвала сексуальний образ

Учасниця 12-го сезону шоу "Холостяк" – косметологиня Марина – опублікувала в Instagram світлини свого спокусливого образу з церемонії троянд.

Цього разу учасниці самі обирали для себе луки, адже це був тиждень самоуправління.

Тож Марина одягла мінісукню пудрового відтінку з відвертим декольте, яке чудово підкреслило її пишний бюст. Аутфіт вона доповнила прозорою бежевою сукнею і корсетом кольору курної троянди з бантами.

Вбрання ідеально облягало звабливі форми дівчини.

"Я люблю підкреслювати фігуру, тому я у такому вбранні", – прокоментувала свій вибір Марина під час церемонії троянд.

Вона взула срібні босоніжки і прикрасила шию делікатною підвіскою на тонкому ланцюжку.

Їй зробили акуратну зачіску, вечірній макіяж і темний манікюр.

Нагадаємо, а інші учасниця проєкту Олександра Мудра прийшла на церемонію у бежевому штанному костюмі у смужку і без бюстгальтера.

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