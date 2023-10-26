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У мінісукні з відвертим вирізом: американська реперка похизувалася сексуальним бюстом

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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У мінісукні з відвертим вирізом: американська реперка похизувалася сексуальним бюстом

Yung Miami / Фото: Associated Press

Yung Miami у спокусливому образі позувала перед об'єктивом фотокамери.

Учасниця американського хіп-хоп дуету з Маямі City Girls – реперка Yung Miami – взяла участь у фотосесії, присвяченій промокампанії їхнього третього альбому RAW.

Зірка у кадрі постала у спокусливому образі total black. На ній була мінісукня з розрізами і відвертим вирізом, який дав їй змогу похизуватися сексуальним бюстом.

Yung Miami / © Associated Press
Yung Miami / Фото: Associated Press

Лук реперка доповнила прозорими панчохами-ботфортами, білою перукою і макіяжем із акцентом на очах. На шиї у неї було золоте намисто з діамантами, у вухах – сережки із логотипом Chanel, на пальцях – каблучки з камінням, а до лацкану вбрання вона прикріпила брошку Chanel. Довгий молочний манікюр завершив аутфіт Yung Miami.

Yung Miami / © Associated Press
Yung Miami / Фото: Associated Press

Її колега – реперка JT з'явилася у джинсовому довгому пальті з хутром на комірі та манжетах, під яким на ній були лише труси з деніму.

Yung Miami та JT / © Associated Press
Yung Miami та JT / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
1142
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