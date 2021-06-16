У мінісукні з відвертим вирізом: "Міс Всесвіт-2012" прийшла на прем'єру фільму у сексуальному луці

29-річна американська модель і акторка Олівія Калпо обрала для світського заходу образ total black.

Олівія Калпо відвідала днями прем'єру фільму Venus as a Boy, яка минула в межах фестивалю Tribeca 2021 Нью-Йорку.

Там засмагла красуня з'явилася у сексуальному образі total black. На ній була мінісукня цікавого крою з верхом у вигляді жакету, який мав відвертий виріз. На рукавах були вставки-сітки. Вбрання ідеально підкреслило її стрункі ноги.

Олівія Калп / Getty Images

Свій аутфіт Калпо доповнила гостроносими чорними туфлями, скромною зачіскою — зібраний ззаду хвостик, максимально природним макіяжем і лаконічними прикрасами.

У нашій статті можна дізнатися, як минув фінал конкурсу "Міс Всесвіт-2021". Діамантова корона дісталася 26-річній мексиканці Андреа Мезі.

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