У мінісукні з відвертим вирізом: "Міс Всесвіт-2012" прийшла на прем'єру фільму у сексуальному луці

29-річна американська модель і акторка Олівія Калпо обрала для світського заходу образ total black.
Олівія Калпо відвідала днями прем'єру фільму Venus as a Boy, яка минула в межах фестивалю Tribeca 2021 Нью-Йорку.
Там засмагла красуня з'явилася у сексуальному образі total black. На ній була мінісукня цікавого крою з верхом у вигляді жакету, який мав відвертий виріз. На рукавах були вставки-сітки. Вбрання ідеально підкреслило її стрункі ноги.
Свій аутфіт Калпо доповнила гостроносими чорними туфлями, скромною зачіскою — зібраний ззаду хвостик, максимально природним макіяжем і лаконічними прикрасами.
У нашій статті можна дізнатися, як минув фінал конкурсу "Міс Всесвіт-2021". Діамантова корона дісталася 26-річній мексиканці Андреа Мезі.
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