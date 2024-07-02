У мінісукні з вишивкою та аплікаціями: топмодель Ромі Стридж сходила на весілля друзів

Для свята дівчина вибрала ніжний образ.
28-річна нідерландська модель та колишній "янгол" Victoria's Secret Ромі Стридж провела вікенд в Італії, де відбулося весілля її друзів.
На урочистий захід модель прийшла у ніжному та романтичному образі. Вона одягла гарну мінісукню з вишивкою та аплікаціями у вигляді квітів, яку доповнила блакитними босоніжками теж із квіткою. Ромі залишила волосся розпущеним, а на обличчі зробила природний макіяж.
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Компанію на весіллі їй склав її чоловік Лоренс ван Ліувен, який віддав перевагу світлому костюму, під який він підібрав чорну сорочку – вийшов образ у ретро-стилі.
Нагадаємо, раніше Ромі Стридж побувала на вечірці у Франції. Вона відвідала MagnumWherever Pleasure Takes You, яка пройшла на пляжі Магнум у Каннах. Для цього заходу модель вирішила одягнути гламурну мінісукню перламутрового відтінку.
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