У мінісукні з вишивкою і на високих платформах: зірка Spice Girls Емма Бантон продемонструвала стрункі ноги

Емма Бантон / © Associated Press

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Учасниця популярного в 90-х гурту Spice Girls Емма Бантон відвідала церемонію вручення премії MTV Video Music Awards, яка відбулася у театрі Peacock у Лос-Анджелесі. Цього вечора співачка також вийшла на сцену, щоб оголосити одного з переможців.

Емма Бантон / © Associated Press

Артистка постала у чорній оксамитовій мінісукні з вишивкою з бісером та лелітками з колекції Annie’s Ibiza весна-літо 2027. Вбрання приталеного силуету мало комір, рукави три чверті й акцентні плечі. Довжина міні чудово підкреслила її стрункі ноги.

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Емма Бантон / © Associated Press

Лук Емма доповнила напівпрозорими чорними колготами і замшевими туфлями на масивній платформі, високих підборах і з бантиками. Із прикрас вона обрала лаконічні діамантові сережки-цвяшки, браслети і каблучки.

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Емма Бантон / © Associated Press

У Бантон було акуратне укладання з проділом посередині і чубчиком-шторкою, ніжний макіяж з рожевими рум’янами і нюдовий манікюр.

Нагадаємо, Емма Бантон у картатому костюмі і розстебнутій сорочці з пікантним декольте з’явилася на церемонії вручення премії Music Industry Trust Awards.

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