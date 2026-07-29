У мінісукні з золотими квітами: Ханна Веддінгем похизувалася стрункими ногами на прем’єрі "Теда Лассо"

Ханна Веддінгем / © Associated Press

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Ханна Веддінгем відвідала прем’єру четвертого сезону серіалу «Тед Лассо» від Apple TV, яка відбулася у Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі.

Акторка постала у короткій обтислій сукні-бюстьє бежевого відтінку, розшитій золотими квітами з бісеру.

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Ханна Веддінгем / © Associated Press

Образ Ваддінгем доповнила нюдовими босоніжками на високих шпильках із тонкими ремінцями. У вухах у неї були сережки-кільця, а на руках — каблучки з камінням.

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Ханна Веддінгем / © Associated Press

Біляве волосся акторка зібрала ззаду і зробила макіяж з глянцевим нюдовим блиском. Лук зірка завершила сонцезахисними окулярами.

Ханна Веддінгем / © Associated Press

Нагадаємо, Ханна Веддінгем у сукні з відвертим декольте і високим розрізом позувала на церемонії.

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