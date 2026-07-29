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- Шоу-бізнес
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У мінісукні з золотими квітами: Ханна Веддінгем похизувалася стрункими ногами на прем’єрі "Теда Лассо"
Акторка продемонструвала ефектний аутфіт, який підкреслив її гарну фігуру.
Ханна Веддінгем відвідала прем’єру четвертого сезону серіалу «Тед Лассо» від Apple TV, яка відбулася у Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі.
Акторка постала у короткій обтислій сукні-бюстьє бежевого відтінку, розшитій золотими квітами з бісеру.
Образ Ваддінгем доповнила нюдовими босоніжками на високих шпильках із тонкими ремінцями. У вухах у неї були сережки-кільця, а на руках — каблучки з камінням.
Біляве волосся акторка зібрала ззаду і зробила макіяж з глянцевим нюдовим блиском. Лук зірка завершила сонцезахисними окулярами.
Нагадаємо, Ханна Веддінгем у сукні з відвертим декольте і високим розрізом позувала на церемонії.