У мінісукні зі шлейфом: Аманда Сейфрід вийшла у світ із чоловіком-актором

Аманда обрала незвичну сукню від відомого бренду.

Акторка Аманда Сейфрід останнім часом стала частіше з'являтися на публіці, а пов'язано це насамперед із її нещодавньою роботою в серіалі "Вибула" (The Dropout), прем'єра якого відбудеться на стримінговому сервісі Hulu 3 березня. У цьому шоу акторка зіграла скандальну підприємницю Елізабет Голмс, яка заснувала шахрайську медичну компанію Theranos.

Тепер зірка часто відвідує різні світські вечірки, церемонії та покази. Одним із таких заходів став галавечір TIME100 у Нью-Йорку, який був присвячений 100 найвпливовішим людям світу.

Аманда Сейфрід / Фото: Associated Press

На червоній доріжці цього заходу Аманда з'явилася у компанії свого чоловіка – актора Томаса Садоскі. Вона була одягнена в оригінальну чорну сукню від Carolina Herrera з асиметричним подолом — спереду вона була вкорочена, а ззаду мала довгий шлейф. Спереду сукня була також оформлена рюшами на декольте. Доповнили цей образ туфлі з прозорими вставками, гладка зачіска та прикраса на шиї.

Аманда Сейфрід / Фото: Associated Press

Також на цьому заході виступив онлайн президент України Володимир Зеленський, щоб нагадати світові про те, що війна в нашій країні триває. Він став найвпливовішою людиною 2022 року за версією читачів журналу Time, оскільки набрав понад 3,3 мільйона голосів. Прочитати промову з виступу президента можна тут.

Володимир Зеленський / Фото: Getty Images

Володимир Зеленський / Фото: Getty Images

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