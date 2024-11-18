У мінісукні зі шлейфом: елегантна Демі Мур продемонструвала ноги у вечірньому вбранні

Голлівудська акторка Демі Мур, яка зовсім нещодавно відсвяткувала своє 62-річчя, знову вийшла у світ. Вона відзначалася на світській вечері з нагоди вручення премії Governors Awards — це щорічний захід, який проводиться Американською академією кінематографічних мистецтв та наук (AMPAS).

На Мур була чорна мінісукня від Модного дому Givenchy з колекції осінь-зима 2024 року. Це було вбрання-бюстьє з довгим шлейфом і невеликими драпіруваннями

Носила сукню відома акторка у поєднанні з туфлями від бренду Aquazzura з ремінцями, а також набором розкішних прикрас від Sartoro Geneve – це був чокер із камінням, браслет та масивні сережки з рубінами.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Волосся вона розпустила і уклала в проділ, вони також були у неї трохи підкручені на кінцях. Макіяж Демі був лаконічним і дуже їй личив.

Позувала перед фотографами акторка у компанії своєї колеги з фільму "Субстанція" — 30-річної Маргарет Квеллі. Красуня-акторка з'явилася перед фотографами у білій сукні від Chanel із колекції весна-літо 2022.

Демі Мур та Маргарет Куеллі / Фото: Associated Press

Також із Мур позувала для фото акторка Ніколь Кідман. Вона теж вибрала чорну сукню, але вона була довгою і з відкритими плечима.

Демі Мур та Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

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