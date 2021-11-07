У мінісукні зі шлейфом: розкішна Жизель Олівейра на заході у Лос-Анджелесі

Модель з'явилася у занадто гарному вбранні.
Днями у Каліфонії відбувся благодійний галавечір amfAR, який відвідало безліч зірок. Однією з гостей заходу стала бразильська модель Жизель Олівейра.
Дівчина продемонструвала розкішну мінісукню від модельєра Крістіана Адневіка з довгим шлейфом. Вбрання було виконане з тонкого блакитного тюлю, мав прозорі вставки, а також рукави-крильця.
Доповнили образ Жизель гламурні босоніжки від Rene Caovilla, висока зачіска та ніжний макіяж на обличчі.
amfAR — є фондом досліджень СНІДу, міжнародною некомерційною організацією, що займається підтримкою досліджень у галузі СНІДу, профілактикою ВІЛ, освітою в галузі лікування та пропагандою державної політики, пов'язаної зі СНІДом.
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