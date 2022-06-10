У мінісукні зі шнурівкою: супермодель Гайді Клум з'явилася у вбранні від улюбленого бренду

У мінісукні зі шнурівкою: супермодель Гайді Клум з'явилася у вбранні від улюбленого бренду

49-річна Гайді мала приголомшливий вигляд в цьому вбранні.

Німецька супермодель, акторка та телеведуча Гайді Клум відома своїми сміливими вбраннями та любов'ю до мінісукні. І для нового виходу на захід вона обрала сукню від бренду Dundas, амбасадоркою якого є.

Вбрання сріблястого кольору було розшите камінням та бісером, а головною його окрасою стали вирізи зі шнурівкою. Поєднувала сукню Гайді з сріблястими босоніжками та клатчем.

Хайді Клум / Фото: Getty Images

Нещодавно модель знялася в рекламній кампанії Dundas Resort 2023 і позувала в декількох сексуальних образах, серез яких були бікіні з ремінцями і чорна сукня з розрізом та шнурівкою.

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