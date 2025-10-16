ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
92
1 хв

У мінісукні зі шнурівок: Джоан Смоллс у відвертому вбранні побувала на вечірці

Модель сходила на афтепаті шоу білизняного бренду.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джоан Смоллс

Джоан Смоллс / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Джоан Смоллс, яка йшла на вечірку після Victoria’s Secret Fashion Show 2025, у якому вона взяла участь.

Джоан Смоллс / © Getty Images

Джоан Смоллс / © Getty Images

Дівчина мала привабливий вигляд. На моделі була чорна міні сукня, яка складалася зі шнурівок і ліфа з прозорими вставками. Зверху вона одягла шкірний тренч, який спустила з плечей, коли її фотографували.

Джоан Смоллс / © Associated Press

Джоан Смоллс / © Associated Press

Аутфіт Смоллс доповнила чорними напівпрозорими босоніжками на шпильках. Вона зробила укладання з локонами, макіяж із акцентом на плечах, вуха прикрасила лаконічними сережками, а шию — срібним ланцюжком.

А на шоу білизняного бренду Джоан Смоллс постала у червоному косплекті з трусами-шортиками і червоним болеро з торочкою.

Лук манекенниця доповнила зачіскою з локонами і вечірнім макіяжем.

Джоан Смоллс / © Associated Press

Джоан Смоллс / © Associated Press

Інший образ складався із цікавої золоті міні сукні з бісеру, з-під якої визирав бюстгальтер зі стразами. На голові у неї були великі крила теракотового відтінку.

Джоан Смоллс / © Associated Press

Джоан Смоллс / © Associated Press

