У мінісукні зі стразами і мереживом: Кара Делевінь продемонструвала стрункі ноги на івенті

31-річна модель вийшла у світ у гламурному вбранні з ноткою романтичності.

Кара Делевінь відвідала захід бренду Miu Miu, який відбувся у межах 77-го Каннського кінофестивалю.

Модель постала там у фіолетовій мінісукні на білих бретельках, розшитій стразами і прикрашеній білим мереживом у зоні декольте, на подолі і невеликому розрізі. Коротка довжина чудово підкреслила стрункі ноги Кари.

Кара Делевінь / Фото: Getty Images

Аутфіт вона доповнила білими босоніжками з чорними круглими носками і на стійких підборах. Модель зробила скромну зачіску, макіяж у природних відтінках і завершила лук лаконічними прикрасами.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кара Делевінь закінчила бал Met Gala без туфель.

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