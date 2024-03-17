У мінісукні зі стразами та кристалами: Енн Гетевей відвідала прем'єру фільму в несподіваному луку

Акторка Енн Гетевей відвідала світову прем'єру фільму "Ідея тебе", яка відбулася під час конференції та фестивалю SXSW 2024 у театрі Paramount у місті Остіні, штат Техас.

На червоній доріжці зірка з'явилася у несподіваному образі, оскільки одягла білу мінісукню на тонких бретельках від бренду Patou з колекції прет-а-порте весна-літо 2024.

Вбрання було повністю усипане сріблястими стразами, а також мало декор кристалами під грудьми та на подолі.

Енн Гетевей / Фото: Getty Images

Доповнила Енн лук сірою сумкою з ручкою-ланцюжком від Bvlgari та сріблястими босоніжками на високій підошві від Aquazzura. Також на руках акторка мала кілька прикрас з діамантами, і одна з них — браслет у вигляді змії від Bvlgari. Волосся акторка розпустила та зробила дуже лаконічний макіяж.

Енн Гетевей / Фото: Getty Images

Фільм, у якому зіграла Гетевей — романтична комедія Amazon Studios, заснована на однойменному романі Робін Лі.

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