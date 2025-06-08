ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
2 хв

У мінісукні зі стразами і замшевих ботфортах: Періс Гілтон у гламурному образі з'явилася на кінофестивалі

44-річна світська левиця в образі total black від Alexandre Vauthier презентувала комедійну драму, у якій зіграла.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Періс Гілтон

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон відвідала прем’єру фільму «Тренер», яка відбулася у межах фестивалю Tribeca 2025 у театрі SVA у Нью-Йорку.

На івенті світська левиця з’явилася у спокусливому аутфіті. На ній була гламурна чорна мінісукня асиметричного силуету від бренду Alexandre Vauthier. З одного боку вбрання мало кейп-накидку, яка грайливо спадала з одного плеча, створюючи динаміку.

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Лук Гілтон доповнила чорними прозорими оперними рукавичками, які відсилають до голлівудської ретроестетики, що знову стає популярною серед модниць.

Взута вона була у чорні замшеві ботфорти на шпильках і нюдові колготи в сітку. Періс зробила гарне укладання з локонами і макіяж із темно-бежевою помадою. На обличчя світська левиця одягла чорні масивні сонцезахисні окуляри, оздоблені стразами Swarovski, вуха прикрасила елегантними діамантовими сережками, шию — широким чокером з діамантами.

Про фільм:

Це напружена сатирична комедійна драма, яка розповідає про тренера-невдаху Джека Флекса (Віто Шнабель), який намагається переконати відомих діячів Лос-Анджелеса — як реальних, так і вигаданих — інвестувати в його абсурдний винахід у сфері фітнесу — обтяжений шолом, який він називає «Важким капелюхом». Джек безжально налаштований поділитися своїм баченням зі світом.

Фільм має справжній зірковий склад: Періс Гілтон, Белла Торн, Джулія Фокс, Ленні Кравіц, Фіннеас О’Коннелл, Тейлор Пейдж, Джина Гершон, Беверлі Д’Анджело, Гейл Кінг та інші.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
96
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie