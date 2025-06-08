У мінісукні зі стразами і замшевих ботфортах: Періс Гілтон у гламурному образі з'явилася на кінофестивалі

Періс Гілтон / © Getty Images

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Періс Гілтон відвідала прем’єру фільму «Тренер», яка відбулася у межах фестивалю Tribeca 2025 у театрі SVA у Нью-Йорку.

На івенті світська левиця з’явилася у спокусливому аутфіті. На ній була гламурна чорна мінісукня асиметричного силуету від бренду Alexandre Vauthier. З одного боку вбрання мало кейп-накидку, яка грайливо спадала з одного плеча, створюючи динаміку.

Періс Гілтон / © Getty Images

Лук Гілтон доповнила чорними прозорими оперними рукавичками, які відсилають до голлівудської ретроестетики, що знову стає популярною серед модниць.

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Взута вона була у чорні замшеві ботфорти на шпильках і нюдові колготи в сітку. Періс зробила гарне укладання з локонами і макіяж із темно-бежевою помадою. На обличчя світська левиця одягла чорні масивні сонцезахисні окуляри, оздоблені стразами Swarovski, вуха прикрасила елегантними діамантовими сережками, шию — широким чокером з діамантами.

Про фільм:

Це напружена сатирична комедійна драма, яка розповідає про тренера-невдаху Джека Флекса (Віто Шнабель), який намагається переконати відомих діячів Лос-Анджелеса — як реальних, так і вигаданих — інвестувати в його абсурдний винахід у сфері фітнесу — обтяжений шолом, який він називає «Важким капелюхом». Джек безжально налаштований поділитися своїм баченням зі світом.

Фільм має справжній зірковий склад: Періс Гілтон, Белла Торн, Джулія Фокс, Ленні Кравіц, Фіннеас О’Коннелл, Тейлор Пейдж, Джина Гершон, Беверлі Д’Анджело, Гейл Кінг та інші.

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