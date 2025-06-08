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- Шоу-бізнес
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У мінісукні зі стразами і замшевих ботфортах: Періс Гілтон у гламурному образі з'явилася на кінофестивалі
44-річна світська левиця в образі total black від Alexandre Vauthier презентувала комедійну драму, у якій зіграла.
Періс Гілтон відвідала прем’єру фільму «Тренер», яка відбулася у межах фестивалю Tribeca 2025 у театрі SVA у Нью-Йорку.
На івенті світська левиця з’явилася у спокусливому аутфіті. На ній була гламурна чорна мінісукня асиметричного силуету від бренду Alexandre Vauthier. З одного боку вбрання мало кейп-накидку, яка грайливо спадала з одного плеча, створюючи динаміку.
Лук Гілтон доповнила чорними прозорими оперними рукавичками, які відсилають до голлівудської ретроестетики, що знову стає популярною серед модниць.
Взута вона була у чорні замшеві ботфорти на шпильках і нюдові колготи в сітку. Періс зробила гарне укладання з локонами і макіяж із темно-бежевою помадою. На обличчя світська левиця одягла чорні масивні сонцезахисні окуляри, оздоблені стразами Swarovski, вуха прикрасила елегантними діамантовими сережками, шию — широким чокером з діамантами.
Про фільм:
Це напружена сатирична комедійна драма, яка розповідає про тренера-невдаху Джека Флекса (Віто Шнабель), який намагається переконати відомих діячів Лос-Анджелеса — як реальних, так і вигаданих — інвестувати в його абсурдний винахід у сфері фітнесу — обтяжений шолом, який він називає «Важким капелюхом». Джек безжально налаштований поділитися своїм баченням зі світом.
Фільм має справжній зірковий склад: Періс Гілтон, Белла Торн, Джулія Фокс, Ленні Кравіц, Фіннеас О’Коннелл, Тейлор Пейдж, Джина Гершон, Беверлі Д’Анджело, Гейл Кінг та інші.