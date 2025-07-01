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- Шоу-бізнес
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У мінісукні зі стразами: схудла Lizzo потрапила під приціл папараці
Співачка Lizzo з гордістю продемонструвала свою нову схудлу фігуру в Лос-Анджелесі.
Вона вийшла у світ через тиждень після того, як нарешті зізналася, що деякий час приймала препарат Ozempic для втрати ваги.
37-річна зірка одягла коричневу мінісукню на тонких бретельках, яка обтискала її фігуру і була прикрашена стразами. Також Lizzo доповнила вбрання слінгбеками коричневого кольору та масивними прикрасами — сережками-кільцями і ланцюжком з підвіскою. На голові у неї була перука з білим волоссям.
Вона мала ефектний вигляд і була практично невпізнанною в такому образі. Проте за останній час це не перша її поява на публіці, адже також співачка вийшла на стадіон у Лос-Анджелесі. Її запросили, щоб зробити урочистий перший кидок перед бейсбольним матчем між командами «Лос-Анджелес Доджерс» і «Сан-Дієго Падрес».
Lizzo одягла білі капрі, бежевий боді та форму команди. Також на її поясі висів головний тренд літа 2025 Лабубу — мила м’яка іграшка, яка підкорила світ.