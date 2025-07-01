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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
828
Час на прочитання
1 хв

У мінісукні зі стразами: схудла Lizzo потрапила під приціл папараці

Співачка Lizzo з гордістю продемонструвала свою нову схудлу фігуру в Лос-Анджелесі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Lizzo

Lizzo / © Getty Images

Вона вийшла у світ через тиждень після того, як нарешті зізналася, що деякий час приймала препарат Ozempic для втрати ваги.

37-річна зірка одягла коричневу мінісукню на тонких бретельках, яка обтискала її фігуру і була прикрашена стразами. Також Lizzo доповнила вбрання слінгбеками коричневого кольору та масивними прикрасами — сережками-кільцями і ланцюжком з підвіскою. На голові у неї була перука з білим волоссям.

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Вона мала ефектний вигляд і була практично невпізнанною в такому образі. Проте за останній час це не перша її поява на публіці, адже також співачка вийшла на стадіон у Лос-Анджелесі. Її запросили, щоб зробити урочистий перший кидок перед бейсбольним матчем між командами «Лос-Анджелес Доджерс» і «Сан-Дієго Падрес».

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo одягла білі капрі, бежевий боді та форму команди. Також на її поясі висів головний тренд літа 2025 Лабубу — мила м’яка іграшка, яка підкорила світ.

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Instagram Lizzo

Lizzo / © Instagram Lizzo

Lizzo / © Instagram Lizzo

Lizzo / © Instagram Lizzo

Lizzo_2 / © Getty Images

© Getty Images

Lizzo_1 / © Getty Images

© Getty Images

Lizzo / © instagram.com/lizzobeeating

© instagram.com/lizzobeeating

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

© Associated Press

Lizzo / © Associated Press

© Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo_3 / © Associated Press

© Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Associated Press

© Associated Press

Lizzo / © Associated Press

© Associated Press

Lizzo / © Associated Press

© Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
828
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