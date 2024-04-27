У мінісукні зі своїм обличчям: Зендея одягла незвичайне вбрання, яке для неї створили ексклюзивно

Акторка вже давно зарекомендувала себе як ікона моди та трендсеттерка.

Зендея та її стиліст Лоу Роуч продовжують дивувати шанувальників, оскільки для чергового заходу присвяченого фільму "Суперники", в якому дівчина виконала головну роль, обрали дуже незвичайне вбрання — мінісукню-постер.

Зендея/фото: Law Roach

Це вбрання ексклюзивно для Зендеї створила Celia Kritharioti.

Особливість сукні в тому, що вона повністю копіює постер до фільму, на якому зображена сама Зендея.

Процес створення сукні Лоу Роуч показав у Instagram. Вона повністю усипана маленькими стразами.

Зендея/фото: Law Roach

Декількома днями раніше акторка також привернула увагу, оскільки на ній була сіра футболка з написом I Told Ya ("я ж тобі казала"). У точно такій же вона з'явиться у фільмі "Суперники".

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